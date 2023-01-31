Минобороны: Франция предоставит ВСУ очередную партию гаубиц Caesar

Париж, , 18:35 — REGNUM Франция намерена поставить на Украину ещё 12 артиллерийских установок Caesar, заявил 31 января министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

Также Париж направит в Польшу 150 военнослужащих для обучения 600 украинских бойцов в месяц. По подсчётам министра, к лету численность тренированных французами солдат ВСУ составит две тысячи человек.

Ранее власти Франции и Италии договорились о совместной закупке 700 зенитных ракет Aster-30, часть из них будет поставлена на Украину.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что в начале 2023 года Париж поставит в Киев новую партию оружия.

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