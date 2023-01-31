Берлин, 31 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Немецкая торговля переживает спад продаж из-за резкого скачка потребительских цен. Об этом пишет местное издание Der Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое агентство.

Кристиан Манг/РИА Новости Магазин в Берлине

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года продажи упали на 5,3% по сравнению с месяцев ранее. Отмечается, что больше всего пострадали продовольственные компании и интернет-магазины.

«Снижение чрезвычайно серьезное», — заявил экономист в банке Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александр Крюгер, назвав инфляцию «убийцей потребления».

По информации немецкого издания, потребительские цены в Германии выросли на 7,9%, что является самым высоким темпом роста с момента образования ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) стал «экономической катастрофой» не только для Соединенного Королевства, но и для ЕС.

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