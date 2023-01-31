Уоллес: британская армия отстаёт от других и нуждается во вложениях

Лондон, , 18:09 — REGNUM Британские вооружённые силы отстают от армий других стран и требуют вложений. Об этом 31 января заявил глава минобороны страны Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

Солдат британской армии Nimalan Tharmalingam

«Уже на протяжении нескольких лет я как министр обороны чётко утверждаю, что британская армия отстает от сопоставимой группы и нуждается во вложениях», — сказал Уоллес.

Он добавил, что сейчас все европейские страны столкнулись с трудностями в цепочке поставок.

По его словам, можно вести закупки за рубежом, но от этого может пострадать британская военная промышленность, а армия не будет получать то, что ей необходимо.

Ранее Sky News сообщал, что высокопоставленный американский генерал заявил Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня.

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