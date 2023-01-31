Лондон, 31 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. В Великобритании ушла из жизни одна из ближайших подруг Елизаветы II, леди Анна Камилла Эвелин Нэвилл. Об этом сообщает Daily Mail.

Цитата из видео на YouTube британская королева Елизавета II

Леди Нэвилл родилась в 1925 году в семье графа Портсмута Джерарда Вернона Уоллопа. С будущей королевой Великобритании она познакомилась в детстве. Леди Нэвилл была замужем за лордом Рупертом Нэвиллом, который служил личным казначеем и секретарем принца Филиппа.

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Леди Нэвилл была известна как компаньонка королевы, которая помогала ей сбегать из дворца, не оповещая придворных. Елизавета II любила тайно появиться на публике и проверять, узнает ли ее кто-нибудь.

Похороны состоятся на следующей неделе. Точная дата пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, коронация короля Великобритании Карла III будет длиться три дня — с 6 по 8 мая. Торжества будут включать концерт с участием мировых звезд.

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