Москва, 31 января 2023, 18:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить полномочия Росмолодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева
© Александр Гальперин/РИА Новости
«Правительству Российской Федерации: наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики», — говорится в поручении.

Поручение главы государства необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития «Добро. Центр». Центры должны быть созданы во всех городах и других населенных пунктах. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.

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