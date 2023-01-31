Путин поручил правительству расширить полномочия Росмолодежи
Москва, 31 января 2023, 18:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить полномочия Росмолодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Поручение главы государства необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития «Добро. Центр». Центры должны быть созданы во всех городах и других населенных пунктах. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.
Читайте также: Путин поручил создать центры общественного развития «Добро. Центр»