Москва, 31 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить полномочия Росмолодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Александр Гальперин/РИА Новости Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева

«Правительству Российской Федерации: наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики», — говорится в поручении.

Поручение главы государства необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития «Добро. Центр». Центры должны быть созданы во всех городах и других населенных пунктах. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.

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