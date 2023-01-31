Москва, 31 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить стратегию реализации молодёжной политики в стране на период до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

Ответственными за исполнение поручения в срок до 1 декабря 2023 года назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Ранее Путин заявлял, что при проведении молодёжной политики в России нужно действовать деликатно. Молодым людям, попавшим «под шквал информационных атак», требуется дать «опору в виде достоверных знаний».

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