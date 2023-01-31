Уфа, 31 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В Уфе школьник попал в реанимацию из-за передозировки энергетических напитков. Об этом 31 января сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Kristoffer Trolle Подростки

Отмечается, что 15-летний подросток находился в квартире один. Его родители улетели на отдых в Турцию, а младших братьев оставили с бабушкой и дедушкой.

В день происшествия он готовился к урокам в школе и собирался на тренировку по сноуборду. Чтобы набраться сил, он выпил несколько банок энергетических напитков

Позже его нашли без чувств. Врачи выяснили, что уровень сахара в крови превышал норму почти в два раза.