США ввели экспортные ограничения в отношении семи иранских организаций за содействие ВПК России

Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Соединённые Штаты ввели экспортные ограничения против семи иранских организаций за содействие российской военной промышленности. Об этом говорится в документе министерства торговли США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли США) добавляет семь организаций в список экспортных ограничений», — говорится в документе.

Согласно опубликованным данным, иранские организации, по мнению Вашингтона, действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам США в связи с содействием военной и оборонной промышленной базе России.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку военной техники и оружия свидетельствует о тяжёлой ситуации для ВСУ.

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