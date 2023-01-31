Херсон, , 17:59 — REGNUM Американские танки Abrams и немецкие танки Leopard это не чудо-оружие. Об этом 31 января рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пусть не надеются. Достаточно вспомнить, чем закончились надежды на чудо-оружие главарей Третьего рейха во время Великой Отечественной войны. Мы уже проходили «джавелины», «байрактары», «хаймерсы» и другие вундерваффе. Теперь вот обманутому украинскому населению скармливают новые сказки», — передает слова Сальдо РИА Новости.

Глав региона напомнил, что воюет не оружие, а люди и государственные экономические системы.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России нашли тактику противодействия всему этому оружию, при этом способы борьбы с танками известны со времен Первой мировой войны.

«На ход боевых действий в какой-то мере могло бы повлиять большое количество танков, но этого не предвидится. А тип танков, поверьте, имеет самое меньшее значение», ­ — заявил политик.

Он отметил, что турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar и реактивная система залпового огня HIMARS, производства США в больших количествах, действительно, стали чем-то новым для теории и практики военных действий».

Сальдо заявил, что Leopard и Abrams являются всего лишь танками.

«На мой взгляд, Leopard несколько хуже нашего Т-90, а Abrams, может быть, чуть лучше, но я здесь не специалист», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в США назвали криком отчаяния призыв Зеленского ускорить поставки оружия. По словам глава киевского МИД Дмитрия Кулебы, в рамках «первой волны» помощи Украина получит от западных стран от 120 до 140 танков.

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