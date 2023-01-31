Москва, 31 января, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать центры общественного развития «Добро. Центр», сообщается на сайте Кремля.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Отмечается, что поэтапное создание центров должны обеспечить высшие должностные лица субъектов России совместно с Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров для вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) и благотворительную деятельность.

Центры общественного развития «Добро. Центр» должны быть созданы во всех городах и других населенных пунктах. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова поручила Минздраву до 3 апреля 2023 года сформировать рабочую группу и разработать план по привлечению молодых граждан к здоровому образу жизни.

Также следует стимулировать молодых граждан РФ участвовать в мероприятиях по выявлению незаконного потребления наркотиков, организовывать их досуг, выстраивать коммуникацию с родителями.