В Париже десятки тысяч человек участвуют в акции против повышения пенсионного возраста

Париж, , 18:30 — REGNUM В столице Франции 31 января началась манифестация против повышения пенсионного возраста. На улицы вышли десятки тысяч человек.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также недовольные французы проводят митинги в городе Ренн, где начались столкновения с полицией. Нарушители забрасывают силовиков бутылками и жгут мусор. Полиция в ответ применила водомёты и слезоточивый газ.

По оценкам профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в манифестации в Марселе участвуют около 200 тысяч человек, в Тулузе — 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч.

В акциях принимают участие сотрудники автономного агентства парижского транспорта, железнодорожной компании SNCF, парижского аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на горнолыжных курортах.

Ожидается, что по всей стране на улицы выйдут бастовать почти 1,2 миллиона человек.

Напомним, десять дней назад, 21 января, в Париже прошла манифестация против пенсионной реформы с участием молодёжных движений и политических партий.

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