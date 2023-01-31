Во Франции проходят очередные манифестации против пенсионной реформы
В Париже десятки тысяч человек участвуют в акции против повышения пенсионного возраста
Париж, 31 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В столице Франции 31 января началась манифестация против повышения пенсионного возраста. На улицы вышли десятки тысяч человек.
Также недовольные французы проводят митинги в городе Ренн, где начались столкновения с полицией. Нарушители забрасывают силовиков бутылками и жгут мусор. Полиция в ответ применила водомёты и слезоточивый газ.
По оценкам профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в манифестации в Марселе участвуют около 200 тысяч человек, в Тулузе — 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч.
В акциях принимают участие сотрудники автономного агентства парижского транспорта, железнодорожной компании SNCF, парижского аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на горнолыжных курортах.
Ожидается, что по всей стране на улицы выйдут бастовать почти 1,2 миллиона человек.
Напомним, десять дней назад, 21 января, в Париже прошла манифестация против пенсионной реформы с участием молодёжных движений и политических партий.
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