Москва, 31 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В Мелитополе нужно сначала создать условия, необходимые для жизни людей, и лишь потом заниматься переименованием улиц, считает глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Пресс-центр ИА «Росбалт» Алексей Нечаев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко заявила, что в Мелитополе вернут исторические названия улицам, проспектам, бульварам, шоссе, переулкам, площадям и проездам. Отмечается, что данное решение принято после многочисленных обращений горожан.

«Запорожье и Херсонщина присоединились к России, чтобы вернуть себе свободу и возможность выбора. Но в освобождённом Мелитополе сейчас затеяли переименование улиц. 55 улиц, 33 переулка и одна площадь. Улицу Ярослава Мудрого хотят переименовать в улицу Розы Люксембург. Чем польско-немецкий теоретик марксизма важнее для жителей, чем великий князь, при котором начала расцветать русская культура? Откуда такой административный зуд?» — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

По словам депутата, люди должны сами решить, хотят они жить на улице академика Королева или наркома Куйбышева, на Соборной площади или на площади Революции.

«Для этого есть понятные, законные механизмы. Мы правовое государство с опорой на народ и его национальные интересы. А у народа есть своё мнение и право голоса. В конце концов, от переименования улиц ямы на дорогах не исчезнут. Сейчас что, нет вопросов важнее? Нужно восстановить «социалку», создать условия, чтобы у людей была работа и продукты на полках — а уже потом переделывать таблички», — заключил он.

Напомним, власти Украины только в 2022 году переименовали в 33 городах более двух тысяч топонимов.