МВД Эстонии: в случае публичной поддержки России митрополит ЭПЦ будет выслан

Таллин, , 17:36 — REGNUM МВД Эстонии предупредило главу Эстонской православной церкви митрополита Евгения о возможной высылке из страны в случае выражения публичной поддержки действий России в ход СВО, передает 31 января ERR со ссылкой на главу ведомства Лаури Ляэнеметса.

Флаг Эстонии © Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Красные линии», которые нельзя переходить, митрополиту известны, отметил министр.

В числе таких линий, судя по его заявлениям, находятся также поддержка «политических заявлений РПЦ» и призывы к сотрудничеству с «пророссийскими силами».

Как сообщалось ранее, митрополита Евгения вызвали в МВД для беседы в связи с тем, что ЭПЦ намеревалась принять участие в акции «Вместе за мир» и провести молебен в рамах этой акции. В ЭПЦ уже отказались от этой идеи.