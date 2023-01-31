Экс-советник Кучмы: Украина держится только за счёт Запада

Киев, , 17:34 — REGNUM Украина находится в тупиковой ситуации и держится лишь за счёт помощи со стороны США и их союзников. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины», — сказал Соскин.

По его словам, без поставок западного оружия и выделения средств Киев давно потерпел бы поражение. Сама Украина, и это следует признать, не производит ни оружия, ни снаряжения, у страны нет ни денег, ни запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соскин заявил, что Запад всё более недоволен украинским президентом Владимиром Зеленским, и тот теряет контроль над ситуацией в стране.

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