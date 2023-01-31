Луганск, , 17:31 — REGNUM Три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела © Сергей Аверин/РИА Новости

«Представительством ЛНР в СЦКК со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 14:00 (совпадает с мск) по н. п. Кременная с применением РСЗО (7 ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Там уточнили, что в результате обстрела погибли три мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 января ВСУ обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

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