Три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Кременной в ЛНР
Луганск, 31 января 2023, 17:31 — REGNUM Три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Там уточнили, что в результате обстрела погибли три мирных жителя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 января ВСУ обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.
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