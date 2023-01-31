Нового замглавы администрации Таганрога ранили из огнестрельного оружия

Ростов-на-Дону, , 17:52 — REGNUM Новый заместитель главы администрации Таганрога Егор Долматов получил огнестрельное ранение. Об этом 31 января сообщает Lenta.ru.

Преступление Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, мужчину ранили в руку возле его дома.

Водитель, заметивший нападение, быстро доставил пострадавшего в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. В настоящее время органы правопорядка ведут поиски подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело из-за гибели задержанного мужчины в полицейском автозаке.

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