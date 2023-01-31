Москва, 31 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Автолюбителям не следует возлагать надежды на то, что постановление Верховного суда дает им лазейку для совершения нарушений ПДД, включая езду в нетрезвом виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников Пьяный за рулем

Постановление Верховного суда России о прекращении административного дела в отношении гражданина, находившегося около своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вызвало широкое обсуждение среди автомобильной и не только автомобильной общественности.

Водителя лишили удостоверения после того, как инспектор ДПС обнаружил его рядом с машиной в нетрезвом состоянии. Верховный суд постановил, что этого обстоятельства недостаточно, чтобы утверждать об управлении транспортным средством.

«Наивно полагать, что, мол, нарушил правила, вышел из машины, запер ее, и ты уже подлежишь наказанию. Данное дело свидетельствует, скорее, о халатности конкретных сотрудников, чем о закреплении какой-либо индульгенции», — отметил Хаминский.

Он обратил внимание на то, что Верховный суд большую часть своего акта посвятил недостаткам, которые были допущены сотрудниками ГИБДД при протоколировании обстоятельств, оценка которых привела к возбуждению дела об административном нарушении.

Как правило автомобили ГИБДД оснащены видеорегистраторами, видеорегистраторы также закреплены на форме инспекторов. Кроме того, в соответствии с нормами КоАП лица, уполномоченные на составление протоколов об административном правонарушении, вправе фиксировать на мобильные фотокамеры событие правонарушения, если оно обнаружено ими непосредственно или произошло у них на глазах.

«В связи с этим хочется дать автомобилистам совет стараться не нарушать правила дорожного движения, а об употреблении алкоголя вообще забыть. Второй раз инспектор ошибки не допустит», — подчеркнул юрист.

В мае 2022 года пьяный автомобилист, который стоял рядом с машиной, привлек внимание проезжавших мимо сотрудников ГИБДД. Они составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В суде водитель настаивал, что не управлял машиной, а инспектор ДПС подтвердил, что ее не останавливал.

Сегодня, 31 января, постановление ВС ступило в силу.

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