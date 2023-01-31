Красноярск, , 17:27 — REGNUM Тело мужчины со следами укусов собак обнаружено на окраине Красноярска. Об этом 31 января сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Преступление Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Около 5 часов утра 30 января в районе дач СНТ «Восход» обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина приехал на дачу за картофелем, после чего направлялся обратно к автобусной остановке.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, проводится судебно-медицинская экспертиза.