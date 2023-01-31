Британский премьер уверен, что длительный конфликт на Украине выгоден России

Лондон, , 17:27 — REGNUM Затягивание конфликта на Украине выгодно России, считают власти Великобритании, и в связи с этим премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Киева, сообщает Telegraph со ссылкой на представителя премьера.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак © Zuma\TASS

После того как премьер-министр пришёл к власти, он решил, что есть возможность ускорить поддержку Великобритании в отношении ВСУ при тесном сотрудничестве с союзниками, чтобы дать Украине наибольшие шансы на успех и максимально использовать возможности, добавил представитель Сунака.

По его словам, «новая стратегия» премьера направлена на более активные дипломатические усилия и планирование вместе с украинским правительством работ по восстановлению страны по окончании конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный источник в британских ВВС ранее заявлял, что передача Киеву истребителей возможна, но не является приоритетом для Лондона. Такие поставки Британия может одобрить только после того, как российские войска «покинут территорию Украины».

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