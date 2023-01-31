Глава МИД Норвегии заявил о необходимости поддерживать контакт с Россией

Осло, , 17:24 — REGNUM Норвегия и Россия являются соседями, и нужно поддерживать контакт, чтобы не допустить недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике. Об этом 31 января заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на международной конференции «Арктические рубежи» в городе Тромсё.

Анникен Хюитфельдт © Fabian Sommer/dpa/ТАСС

«Нам необходимо поддерживать определенный контакт, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике», — приводит ее слова пресс-служба МИД Норвегии.

По ее оценкам, ситуация на севере является стабильной.

Хюитфельдт напомнила, что двустороннее сотрудничество с Российской Федерацией сведено к минимуму, а многолетняя совместная работа приостановлена.

«Норвегия продолжит оказывать существенную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине. Столько, сколько потребуется», — подчеркнула дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Норвегии передаст Киеву немецкие танки Leopard 2 «как можно скорее».

Напомним, что Пентагон ожидает роста конкуренции в Арктике по мере таяния льдов, в том числе со стороны России и Китая.

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