NYP: нельзя игнорировать крик отчаяния Зеленского по поводу поставок вооружений

Нью-Йорк, США, , 17:22 — REGNUM Призыв Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку военной техники и оружия свидетельствует о тяжёлой ситуации для ВСУ. Об этом 31 января пишет газета The New York Post.

Владимир Зеленский © IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE \ apaimages\www. imago-images. de\ТАСС

«Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния», — говорится в статье.

Отмечается, что обещанные Киеву западные танки появятся на поле боя только через несколько месяцев, тогда как они нужны были «уже вчера».

Напомним, ранее западные страны согласовали отправку танков киевскому режиму, т. к. советские в странах бывшего Варшавского договора уже закончились.

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