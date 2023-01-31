В Киеве вводят пропуски нового формата для автомобилей
Киев, 31 января 2023, 17:53 — REGNUM С 1 февраля в столице Украины вводятся пропуски нового формата для передвижения по городу на автомобиле во время комендантского часа. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на коменданта Киева, генерал-майора Виктора Плахтия.
По его словам, причина замены пропусков кроется в том, чтобы ими пользовались только «лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуре города и органов власти».
Он также призвал жителей и гостей города соблюдать комендантский час.
Уточняется, что заменить пропуск можно с 1 по 15 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Бровары Киевской области и мужчины, входящие в горсовет, получили повестки прямо на заседании.
Читайте также: В украинских Броварах повестки вручили мэру и членам горсовета