Киев, 31 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. С 1 февраля в столице Украины вводятся пропуски нового формата для передвижения по городу на автомобиле во время комендантского часа. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на коменданта Киева, генерал-майора Виктора Плахтия.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По его словам, причина замены пропусков кроется в том, чтобы ими пользовались только «лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуре города и органов власти».

Он также призвал жителей и гостей города соблюдать комендантский час.

Уточняется, что заменить пропуск можно с 1 по 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Бровары Киевской области и мужчины, входящие в горсовет, получили повестки прямо на заседании.

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