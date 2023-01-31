Волхов, Ленинградская область, 31 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Зенит» и автономная некоммерческая организация «ДРОЗД — Волхов» заключили соглашение о сотрудничестве в Санкт-Петербурге.

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ДРОЗД — это аббревиатура большой социальной программы компании «ФосАгро» — «Детям России — образование, здоровье и духовность». В рамках этого проекта в пяти городах страны, где работают предприятия «ФосАгро», открываются спортивные секции и творческие студии. Сейчас под крылом ДРОЗДа занимаются спортом и творчеством 7 тысяч детей из Череповца, Кировска, Апатитов, Балакова и Волхова. Посещение, участие в соревнованиях, обеспечение формой, инвентарем — бесплатное.

В ближайшие четыре года питерские профессионалы окажут ощутимую помощь юным волховским гандболистам. В частности, планируются совместные тренировки, турниры, повышение квалификации тренеров ДРОЗДа, системная методическая поддержка. Со своей стороны, «ДРОЗД — Волхов» станет более активно помогать «Зениту» в проведении селекционной работы в Ленинградской области, а также готовить гандболистов, занимающихся в ДРОЗДе, для последующего перехода в гандбольный «Зенит».

Сейчас в Волхове гандболом занимаются около двухсот школьников. Гандбол считается самой быстрой игрой в мире после хоккея с мячом. Спортсмен может держать мяч в руках не более трех секунд. Скорость, мгновенная реакция, сообразительность — в особой цене. Это и привлекает юных волховчан.

«Не все юные спортсмены станут профессионалами, но спортивную закалку, навыки преодоления трудностей получат все», ­ — отметил на церемонии подписания соглашения директор АНО «ДРОЗД — Волхов» Василий Клиновицкий. Сотрудничество с «Зенитом» даст новый импульс развитию этого вида спорта в городе и районе.

Еще недавно игра в ручной мяч обходила Волхов стороной. Ситуация стала меняться с приходом в город «ФосАгро». Сейчас в волховском ДРОЗДе развиваются футбол, баскетбол, волейбол, плавание, шахматы, рукопашный бой, рассказал заместитель директора «ДРОЗД — Волхова» Михаил Говди. Есть и знаковые цифры: если в самом начале биографии волховского ДРОЗДа в секциях занимались 70 ребятишек, то сейчас — в десять с лишним раз больше. Или каждый седьмой школьник города.

По словам Михаила Говди, гандбол в Волхове появился в 2016 году и набрал большую популярность среди детей и подростков. Для развития этого вида спорта пригласили из Белоруссии известных тренеров Глазкиных. Ольга Глазкина, мастер спорта России по гандболу, в прошлом профессиональный игрок, выступала в составе сборной Белоруссии, играла в российских, белорусских и турецких профессиональных гандбольных клубах. Василий Глазкин — тренер высшей квалификации по гандболу. Сейчас искусству владения ручным мячом волховских ребят обучает и сын этой тренерской пары — Егор Глазкин.

За минувшие годы юные волховские гандболисты, воспитанники ДРОЗДа, становились чемпионами Ленинградской области, выходили в составе ее сборной в полуфинал Всероссийского первенства по гандболу. Заключение соглашения о сотрудничестве с гандбольным клубом «Зенит» позволит юным волховчанам сделать шаг в большой спорт.

«Мы заинтересованы в притоке талантливых ребят. Нам интересно развивать гандбол в Петербурге, в области, на Северо-Западе», — отметил директор гандбольного клуба «Зенит» Сергей Зиза.

Два с лишним десятка лет назад «ДРОЗД» — самый масштабный социальный проект «ФосАгро», стартовал в России. Главная его задача — сделать спорт доступным для каждого ребенка, успешно выполняется.