Глава комитета Госдумы просит Кравцова проверить детские площадки в детсадах после смерти ребенка

Москва, , 17:07 — REGNUM Проверить безопасность детских площадок в детсадах попросила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) главу Минпросвещения Сергея Кравцова, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Детская площадка © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить региональным органам исполнительной власти осуществляющим госуправление в сфере образования в субъектах РФ, проверить дошкольные образовательные организации на предмет безопасности оборудования детских площадок, расположенных на их территориях», — говорится в письме (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

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Парламентарии комитета Госдумы обратили внимание на трагический случай в Екатеринбурге (Свердловская область), там 25 января в детском саду №180 (микрорайон Пионерский) во время дневной прогулки трёхлетняя девочка, забравшись на горку, застряла в ограждении. Попытавшись освободиться, она зацепилась шарфом за ограждение. Ребёнку вызвали скорую помощь и госпитализировали, 31 января ребенок скончался.

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