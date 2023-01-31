Останина просит Кравцова о проверке детских площадок в детсадах и школах
Глава комитета Госдумы просит Кравцова проверить детские площадки в детсадах после смерти ребенка
Москва, 31 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Проверить безопасность детских площадок в детсадах попросила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) главу Минпросвещения Сергея Кравцова, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.
«Просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить региональным органам исполнительной власти осуществляющим госуправление в сфере образования в субъектах РФ, проверить дошкольные образовательные организации на предмет безопасности оборудования детских площадок, расположенных на их территориях», — говорится в письме (имеется в распоряжении ИА REGNUM).
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Парламентарии комитета Госдумы обратили внимание на трагический случай в Екатеринбурге (Свердловская область), там 25 января в детском саду №180 (микрорайон Пионерский) во время дневной прогулки трёхлетняя девочка, забравшись на горку, застряла в ограждении. Попытавшись освободиться, она зацепилась шарфом за ограждение. Ребёнку вызвали скорую помощь и госпитализировали, 31 января ребенок скончался.
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