Псков, 31 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. В Псковской области открыли первые три отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Об этом 31 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Pskov.ru Михаил Ведерников

«По решению президента в прошлом году была образована организация «Российское движение детей и молодежи». Теперь Псковская область присоединилась к этому движению», — написал он, добавив, что всего в регионе планируется открыть более 100 первичек.

Уточняется, что первые отделения открыты на базе «Центра развития детей и молодежи» в Псковском районе, в городском молодежном центре в Пскове, а также на базе муниципального учреждения «Лидер» в городе Невеле.

По словам губернатора, в отделениях «Движение первых» дети смогут изучать профессии, заниматься спортом, туризмом и волонтерством.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 80 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» откроют в Свердловской области.

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