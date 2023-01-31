Тегеран, , 17:01 — REGNUM Производитель беспилотников, атаковавших иранский военный объект в городе Исфахан, установлен. Об этом сообщает 31 января агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Компоненты одного из дронов — корпус, двигатель, система питания и навигации — подвергли анализу. В результате производителя удалось точно установить, говорится в сообщении.

Название производителя агентство не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 января в городе Исфахане в центральной части Ирана произошёл сильный взрыв. Позже военные заявили, что один из оборонных объектов пытались атаковать беспилотники. Один из дронов был сбит, ещё два взорвались после попадания в оборонительные ловушки. Пострадавших не было.

Читайте также: Атаку на объект минобороны Ирана совершили квадрокоптеры с бомбами — СМИ