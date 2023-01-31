Херсон, 14 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Специалисты Русгидро прогнозируют, что вода в Херсонской области после подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС, сойдёт через неделю. Об этом 14 июня в Telegram-канале сообщил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня. На сегодня в Алёшках и округе вода остаётся только в низинах — до 1,6 м», — написал глава региона.

Он отметил, что в регион теперь могут заходить машины с продуктами, стало возможным нормальное снабжение области. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поддержала предложение признать наводнение ЧС федерального уровня. Теперь будет максимальный уровень поддержки государства.

Алексеенко также сообщил, что сумма ущерба от наводнения, по предварительным оценкам, приближается к 40 млрд рублей. Данные будут уточнять по мере того, как обследуют новые территории, освободившиеся от воды.

Наводнение в Херсонской области началось из-за того, что ВСУ в ночь на 6 июня 2023 года нанесли критический удар по Каховской ГЭС. Это привело к бесконтрольному сбросу воды из водохранилища. Затопление затронуло более 30 населённых пунктов в регионе, спасателям пришлось эвакуировать более 47 тысяч человек.

Запорожская АЭС подпитывается из Каховского водохранилища. На атомной станции отметили, что запасов воды достаточно для продолжения работы станции в штатном режиме. Её не планируют закрывать на консервацию.

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Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом Каховской ГЭС, сообщил, что ВСУ длительное время обстреливали её, в том числе ракетами HIMARS. Российский лидер подчеркнул, что теракт противоречил интересам России, так как это ухудшило ситуацию в регионе. В том числе наводнение помешало наступлению украинских сил на направлении, выгодном для российской армии.