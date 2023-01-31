Москва, , 17:02 — REGNUM Композитор Игорь Николаев сообщил, что информация о его критическом состоянии здоровья несколько преувеличена. Об этом 31 января он написал на своей странице в социальной сети.

Игорь Николаев © Евгения Новоженина/РИА Новости

Николаев написал, что сейчас проходит обследование и чувствует себя хорошо.

«Надеюсь встретиться с зрителями в ближайшее время на запланированных концертах», — уточнил композитор.

Он поблагодарил всех, кто о нем беспокоился.

Как передавало ИА REGNUM, ранее поступила информация о том, что композитор Игорь Николаев доставлен в кардиоцентр Москвы с подозрением на инфаркт.

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