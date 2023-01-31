Киев, 31 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В рамках «первой волны» помощи Украина получит от западных стран от 120 до 140 танков, заявил 31 января глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.

Zuma\TASS Дмитрий Кулеба

Речь идет о такой технике, как Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, Leclerc, рассказал он.

Как сообщалось ранее, решение предоставить Киеву тяжелую технику, включая танки, приняли власти США, Германии, Великобритании, Франции и ряда других стран — всего, по данным Киев, 12 государств.

В Кремле и МИД России ранее заявляли, что поставки тяжелого вооружения Киеву могут привести к эскалации конфликта, но не изменят ситуацию на поле боя и не помешают России достичь всех целей СВО.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особом подтексте возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.