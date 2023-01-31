Глава МИД Венгрии не стал комментировать грубые выпады мэра Днепропетровска в адрес Орбана

Будапешт, , 16:57 — REGNUM Глава венгерского внешнеполитического ведомства и министр внешнеэкономических связей Петер Сийярто отказался комментировать грубые выпады мэра украинского Днепропетровска Бориса Филатова в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана.

Петер Сийярто Agencia de Noticias ANDES

«Я не хочу реагировать на заявление мэра», — заявил он 31 января. Глава МИД Венгрии добавил, что между ним и городским главой существует «интеллектуальная пропасть».

Напомним, что на прошлой неделе мэр Днепропетровска опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором оскорбительно высказался в отношении всей венгерской нации. Поводом для этого послужила речь премьер-министра Венгрии на закрытой встрече с участниками международной конференции в Будапеште.

Ранее Сийярто заявил, что на Украине несколько лет нарушаются права закарпатских венгров, при этом Будапешт стремился к хорошим отношениям с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Венгрия не отправляет оружие на Украину и что в этом позиция руководства страны совпадает с позицией Австрии.