Красногорск, 31 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Московской области спасатели обнаружили тело семилетней девочки, которая провалилась под лёд на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области. Об этом 31 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

По информации агентства, спасатели завершили поиски девочки.

«К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды», — приводят журналисты слова собеседника агентства.

Уточняется, что днем 29 января сотрудники МЧС получили информацию об исчезновении девочки. 30 января к поиску пропавшей подключились водолазы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на дне Черного моря нашли тело 16-летнего школьника.

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