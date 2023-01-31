МВД: ущерб от преступлений в 2022 году составил около 750 миллиардов рублей

Москва, , 16:55 — REGNUM В России ущерб от преступности в 2022 году составил 748,3 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом объём снизился более чем на 10%, приводит данные МВД России.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа, приходится 62,1% ущерба.

Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным делам в 2021 году составил 834,5 миллиарда рублей, что на 62,7% больше показателя 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России всего за 2022 год правоохранители раскрыли более миллиона преступлений. Каждое четвёртое деяние совершено с использованием высоких технологий. Их раскрываемость возросла на 4,4%.

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