Москва, 31 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, сообщили 31 января в пресс-службе Кремля.

Алексей Дружинин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном», — рассказали в пресс-службе.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в энергетической сфере, в частности, подтвердили готовность работать в формате ОПЕК+ и в рамках форума экспортёров газа.

Также лидеры договорились активизировать контакты между странами на различных уровнях. Также стороны подготовят важные двусторонние документы.