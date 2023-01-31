Ереван, , 16:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили 31 января в пресс-службе правительства республики.

Никол Пашинян, Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что стороны обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху.

Кроме того, Пашинян отметил важность шагов Москвы по преодолению возникшего кризиса, а также ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Азербайджана якобы планируют добиться «исхода» армян из Нагорного Карабаха, блокируя Лачинский коридор и иногда открывая его для того, чтобы население уезжало.

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