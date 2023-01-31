На Урале в полицейском автозаке умер задержанный, у него была сломана шея

Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:57 — REGNUM В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело из-за гибели задержанного мужчины в полицейском автозаке. Об этом сообщает E1. RU.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 29 января группа немедленного реагирования (ГНР) приехала по вызову о мелком хулиганстве и забрала дебошира, однако в отдел полиции №17 он прибыл уже мёртвым. Вскрытие показало, что мужчина умер в результате перелома шейного позвонка.

По факту гибели задержанного возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

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В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что представителей правоохранительных органов вызвал охранник психиатрической больницы. Мужчина, нецензурно выражавшийся, пытался пройти в медицинское учреждение, чтобы навестить приятеля.

Полицейские поместили его в отсек для задержанных лиц патрульного автомобиля, чтобы отвезти в дежурную часть ОВД для разбирательства. По словам супруги погибшего, стражи правопорядка закинули мужчину в автозак вверх ногами, из-за высокого роста и маленького пространства он не смог перевернуться, в результате по дороге у него сломалась шея.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель прокуратуры на заседании Басманного суда 31 января попросил заочно приговорить Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к девяти годам колонии общего режима.

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