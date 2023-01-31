Лондон, 31 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Великобритания передаст Украине средства, полученные предпринимателем Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», передает The Telegraph 31 января.

Сергей Карпухин/РИА Новости Роман Абрамович

Речь идет о сумме почти в 3 млрд долларов (2,3 млрд фунтов стерлингов).

О продаже «Челси» Абрамович заявил еще до того, как был включен в санкционные списки Великобритании. Для оформления сделки он запрашивал особое разрешение у правительства этой страны.

В марте Абрамович объявил, что переведёт деньги в фонд для помощи пострадавшим в результате конфликта на Украине, уточнив, что средства должны быть направлены нуждающимся с разных сторон противостояния.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года власти Канады начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича, который находится под экономическими санкциями Оттавы.