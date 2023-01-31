СМИ: в Азербайджане провели операцию против иранской агентурной сети
Баку, 31 января 2023, 16:37 — REGNUM В Азербайджане в ходе проведения спецоперации против агентурной сети Ирана были задержаны семь человек. Об этом 31 января пишет агентство Trend.
По информации агентства, данную операцию провело министерство внутренних дел Азербайджана. Она проходила как в Баку, так и регионах страны.
Отмечается, что задержания проходили в том числе и в редакциях проиранских информационных изданий Inter Az и Salam News.
Уточняется, что в результате операции было задержано семь человек.
Официальной информации о данной спецоперации пока нет.