Баку, 31 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Азербайджане в ходе проведения спецоперации против агентурной сети Ирана были задержаны семь человек. Об этом 31 января пишет агентство Trend.

Мурад Оруджев/ Sputnik/РИА Новости Здание Министерства внутренних дел Азербайджана

По информации агентства, данную операцию провело министерство внутренних дел Азербайджана. Она проходила как в Баку, так и регионах страны.

Отмечается, что задержания проходили в том числе и в редакциях проиранских информационных изданий Inter Az и Salam News.

Уточняется, что в результате операции было задержано семь человек.

Официальной информации о данной спецоперации пока нет.