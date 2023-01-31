Москва, 31 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. В Москве 30 января на 97-м году жизни скончался известный учёный Мигачев Рем Данилович. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Мигачев Рем Данилович — известный учёный-горняк, который стоял у истоков использования компьютерных технологий в горнодобывающей промышленности. 30 января профессор ушёл из жизни. Ему было 96 лет.

«В квартире на улице Овчинниковской набережной родственниками было обнаружено тело 96-летнего мужчины. Смерть констатирована нарядом скорой помощи», — сообщил ИА REGNUM источник в полиции.

Рем Мигачев был доктором технических наук и заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. Он окончил Московский горный институт и начал работу на шахтах Мосбасса — Подмосковного угольного бассейна. Мигачев быстро учился и из простого мастера дорос до должности главного инженера шахты. Рем Данилович видел будущее отрасли в автоматизации тяжелого шахтерского труда. В начале 1960-х она только начинала зарождаться, и Мигачев сам поступил в институт Гипроуглеавтоматизация, чтобы изучать и развивать эти процессы. Он защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, в них проанализировал экономическую эффективность перехода к автоматизированным процессам в горнодобывающей отрасли и создал целое отделение в институте, которое изучало эти вопросы.

Мигачев вместе со своими сотрудниками инициировали создание сети информационно-вычислительных центров во всех угольных бассейнах СССР. Благодаря ему вычислительная техника стала широко использоваться в угольной промышленности. За свою научную деятельность и вклад в отрасль Рем Мигачев был удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».