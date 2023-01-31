Москва, , 16:34 — REGNUM Спутниковые снимки планируют использовать в Москве для выявления нарушений при использовании недвижимости. Об этом руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров сообщил 31 января на пресс-конференции в ТАСС

Инспектор Госинспекции по недвижимости Москвы во время работы в офисе Управления контроля за использованием объектов недвижимости © Евгений Одиноков/РИА Новости

По его словам, более 82% нарушений выявляются с применением цифровых технологий. Доля применения в работе средств, позволяющих минимизировать участие человека, постоянно растёт.

В текущем году планируется проводить анализ по спутниковым снимкам. Космическая съёмка дополнит четыре запланированных облёта территории столицы квадрокоптерами.

«Плюс ко всему это решает проблематику того, что у нас город имеет достаточно много зон, где использование квадрокоптеров невозможно», — сказал Бобров.

Он добавил, что в минувшем году ведомство выявило около 3,8 тыс. объектов с нарушениями. Свыше 2,7 тыс. незаконных построек общей площадью 575 тыс. кв. м. были снесены, из них больше половины — силами владельцев. Квадрокоптеры помогли выявить 55,8% самостроев.