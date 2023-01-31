Париж, 31 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Читателей Figaro возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной поставке самолетов Киеву. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexis Sciard/globallookpress.com Эммануэль Макрон с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте президент Франции не исключил возможности поставки самолетов Украине.

Читателей возмутило это заявление.

«А почему тогда и ядерные ракеты не передать, если уж так помогает Зеленскому?» — возмутился один из читателей, добавив, что тогда уж и войска можно ввести либо направить французских пилотов для управления истребителями.

Читатель высказал мнение, что Макрон собирается втянуть Францию в третью мировую войну.

Еще один читатель поинтересовался: «Если Зеленский попросит ядерное оружие, то мы и его тоже дадим?»

Пользователи считают, что Макрон не понимает, что происходит, они высказывают мнение, что нельзя делать подобных заявлений.

Читатели отмечают, что идея направить Киеву самолеты является очень опасной и безрассудной, а президент Франции является совершенно безответственным.

Они уверены, что русские победят в любом случае, несмотря ни на какие поставки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Великобритании считают нецелесообразным в настоящее время передавать Украине истребители.

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