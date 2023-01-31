Хараре, 31 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Соединенные Штаты и весь коллективный Запад за введенные санкции.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции», — сказал Лукашенко в ходе торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве.

Он добавил, что в противном случае «на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер совершает визит в Зимбабве, там он встретился с президентом этой страны Эммерсоном Мнангагве. Журналисты, освещавшие мероприятие, рассказали, что стороны обменялись подарками. Лукашенко подарил Мнангагве трактор, а взамен получил чучело льва.

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