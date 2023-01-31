Санкт-Петербург, 31 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Возвращение иранского нападающего Сердара Азмуна в санкт-петербургский «Зенит» не рассматривается и не рассматривалось. Об этом 31 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Григорий Сысоев/РИА Новости Сердар Азмун

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист намерен в зимнее трансферное окно покинуть немецкий «Байер» и может вернуться в «Зенит», если сорвётся переход во французский «Марсель».

Срок контракта Азмуна с «Байером» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне он провел за команду 13 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Напомним, что Азмун играл за «Зенит» с 2019 года, а в начале 2022-го перешёл в «Байер».