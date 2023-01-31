Мария Ревякина покинула пост директора Театра наций

Москва, , 16:12 — REGNUM Пост директора Государственного театра наций покинула Мария Ревякина. Об этом 31 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра.

Мария Ревякина © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мария Ревякина больше не является директором театра», — сказали в театре.

Отмечается, что на её место назначена Наталья Мазур, которая ранее была заместителем директора. При этом не уточняется, когда был подписан приказ об увольнении Ревякиной.

Напомним, Ревякина с 2012 года была директором Театра наций, учредителем которого является Минкультуры РФ. Художественным руководителем театра является Евгений Миронов.

Добавим, что Ревякина пока остаётся генеральным директором театральной премии и фестиваля «Золотая маска».