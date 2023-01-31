Варшава, 31 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Тема возможной передачи американских истребителей F-16 военно-воздушных сил Польши Киеву не обсуждается на официальном уровне. Об этом, как передает AFP, заявил заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.

Александр Ковалев/РИА Новости Истребитель F-16

«На данный момент официального обсуждения передачи польских F-16 Украине не ведется», — сказал он. Представитель оборонного ведомства добавил, что «этой темы не существует».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что американские истребители F-16 могут быть отправлены на Украину только после согласования такого шага в НАТО и в полной координации с союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании считают нецелесообразным в настоящее время передавать Украине истребители.

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