Прокурор попросил приговорить Невзорова* к девяти годам колонии
Москва, 31 января 2023, 16:08 — REGNUM Представитель прокуратуры на заседании Басманного суда 31 января попросил заочно приговорить Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к девяти годам колонии общего режима.
Также прокурор предложил на четыре года запретить Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заниматься администрированием сайтов и иных интернет-ресурсов.
Невзоров проходит обвиняемым по делу о дискредитации Вооружённых сил России. По версии следствия, он распространял в соцсетях и на других ресурсах под видом достоверной ложную информацию о якобы совершенных российской армией в ходе СВО военных преступлениях.